شكرا لقرائتكم أحمد حسن: مدرب حراس مرمى الأهلى يرغب فى التعاقد مع محمد بسام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن البلجيكي ميشيل ياكانوني مدرب حراس مرمى الأهلي، طلب التعاقد مع محمد بسام حارس طلائع الجيش في الميركاتو الشتوي القادم، وأضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "الأهلي يفكر في تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة، وبسام من أفضل حراس الدوري المصري، وظهر بشكل جيد مع نادي طلائع الجيش".

وواصل: "بسام ظهر بشكل جيد في مباريات طلائع الجيش خلال الفترة الماضية، كما أنه أحد أسباب صعود الفريق لنهائى كأس مصر وقدم مستوى جيد في المباريات خلال الموسم المنقضي".

وفى وقت سابق ، كشف محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش ومنتخب مصر كواليس لقطة القميص الذى خصصه لتكريم والدته المتوفية على هامش نهائى كأس مصر، وقال محمد بسام فى تصريحات خاصة لـ "تليفزيون اليوم السابع" :" الحمد لله على الاداء، شكراً على اللاعبين، لم نقصر ولكن توفيق ربنا لم يحالفنا، بإذن الله تكون بداية موفقة لوجود الطلائع فى التنافس على البطولات".

وأضاف محمد بسام :"منذ وصول الطلائع للنهائى خططت لتكريم والدتى بارتداء قميص يحمل صورتها ولكن بعد الخسارة ظننت أن الخطة فشلت فجلست على دكة البدلاء حزين أنتظر الحصول على ميدالية المركز الثانى حتى أعود لغرفة الملابس وفجأة وبدون ترتيب منى التقطته عدسات الكاميرات ووجدت ردود أفعال هائلة لم أتخيلها، مصر كلها بتدعى لأمى، جمهور الأهلى والزمالك بيدعوا لأمى وشوفت تفاعل رهيب مع الصورة، هون عليا الخسارة، لان الناس عرفت اد ايه امى كانت ست صالحة وقريبة من ربنا اللى خلانى سبب أن الناس تدعيلها".

وقال حارس الطلائع :" أمى حاجة كبيرة بالنسبالنا، مازلت أعيش صدمة فراقها وأتمنى تكون فخورة بيا أنا وأخويا دلوقتى وربنا يجمعنا بيها فى الجنة، فى كل لحظة اتمنى تكون موجودة معايا كانت واثقة فى إمكانياتى وتعبت عشانى كانت بتصحى من 6 الصبح عشان تاخدنى النادى اتمرن وشجعتنى كتير وكان نفسها تشوفنى لاعب كبير فعمرى ما انساها فى اللحظة دى، كان لازم اعرف الناس انها السبب فى وجودى فى المكان ده ".

وأردف محمد بسام :" شكراً لكل واحد دعى لأمى، احنا معندناش تعصب بدليل الناس شافت اللقطة وتفاعلت معاها سواء أهلاوية أو زملكاوية، جمهور الزمالك كان سباق يدعى لوالدتى مع اننا كنا سبب من ايام فى خروج فريقهم من كأس مصر، المصريين فيهم حتة كويسة مستحيل تنتهى".

وأكمل حارس الطلائع :" دعوة أمى ليا "روح ربنا يحبب فيك خلقه" حسيت أن ربنا قبلها، شوفت حب الناس ودعمهم ليا، مصر كلها خلدت ذكرى أمى وبحاول دايما أرفع رأسها وأرد جميلها علي".