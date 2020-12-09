شكرا لقرائتكم المقاولون: تدعيمات الأندية ستكون سبب صعوبة الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب، صعوبة الموسم المقبل، بعد موسم مرهق وطويل بالنسبة لذئاب الجبل، وقال محسن صلاح على هامش كلمته فى المؤتمر الصحفى لتقديم الصفقات الجديدة:الموسم الماضي كان مرهق جدا وطويل قدرنا نهزم الصعاب ونحقق حلم المشاركة فى البطولات الأفريقية والموسم المقبل سيكون من أصعب المواسم على الإطلاق، كل الفرق دعمت صفوفها بصفقات قوية، قدرنا نوصل لتوليفة معينة للاعيبة اللى هتدعمنا الموسم المقبل، والفضل فى هذا الأمر يرجع للمهندس محمد عادل وعماد النحاس.

من جانبه قال المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الأدارة والنشرف على قطاع الكرة: لولا المساندة القوية من محسن صلاح لما كنا حققنا انجازات الموسم الماضى، دعم الفريق بكل شيء، ويجب أن أوجه الشكر لعماد النحاس بعد نجاحه فى تحقيق حلك المقاولون بعد غياب 15 سنة عن المشاركة الأفريقية، وأشكر الإعلام على الدعم المستمر.

أضاف: نحى لاعبينا على أدائهم طوال الفترة الماضية، وصلنا لأفريقيا ونتحدث الآن عن المستقبل، وسعداء بالصفقات الجديدة ومن بينهم كابتن الفريق باسم على إبن النادي، لم نكن طامحين للمربع الذهبى فقط ولكن هدفنا مركز متقدم فى البطولة الأفريقية، وقدمنا الاضافات بمجموعة مميزة لتحقيق هذه الأهداف.

فيما قال عماد النحاس: اللاعبين الجدد يدركون المسئولية منذ اليوم الأول، وبقول لباسم حمدلله على السلامة ورجعت بيتك مرة تانية، كلهم عندهم خبرات، وبنبص الأول على المستوى الأخلاقى وبعد كدة المستوى الفنى، ودعمنا كل الخطوط بعشر لاعبين، مثل الموسم الماضي، وأشكر كل اللاعبين على الموسم الماضي، ونأكل أن نكمل على نفسوالمستوى وحزين على اللاعيبة اللى مشيت من وسطنا.