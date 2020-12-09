شكرا لقرائتكم إصابة إبراهيم حسن بكسر فى 4 ضلوع .. ويرتدى قميص واقي لمدة شهر ونصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بإصابته بكسر في 4 ضلوع نتيجة الحادث الذي تعرض له فجر اليوم أثناء قيادة سيارته الخاصة بمنطقة لوران على كورنيش الإسكندرية، واصطدم بسيارة آخرى وأصيب شخص وتم استدعاء سياره إسعاف، ونتج عن الحادث تعرض سيارته لخبطات شديده وتوقف حركة السير بطريق الكورنيش بالإسكندرية.

وخضع إبراهيم حسن لفحوصات طبية مكثفة اثبتت اصابته بكسر في 4 ضلوع وسيرتدى قميص واقي لمدة شهر ونصف لحين التئام الكسور ، خاصة ان منطقة القفص الصدري لا يتم عمل جبيرة لها ، علي ان يعود إبراهيم حسن لاستئناف عمله بانتظام خلال 15 يوم بعد مرور المرحلة الاولي من العلاج الطبيعي.

من جانبه اكد محمد مصيلحى رئيس مجلس اداره نادى الاتحاد السكندرى ان حاله ابراهيم حسن مدير الكره اصبحت مستقرة ، والغى محمد مصيلحى رئيس النادى الجلسه التحفيزية المتفق عليها اليوم بين الجهاز الفني واللاعبين في حضور مجلس الإدارة نظرا للحادث الذي تعرض له مدير الكرة.

ومن المنتظر ان يخوض الفريق تدريباته فى تمام الساعة الرابعة على ملعب النادى استعداد لاولى مباريات الدورى امام بيراميدز المقرر لها ١٢ ديسمبر الحالى على ملعب الدفاع الجوى.