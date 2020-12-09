الأهلي لمصراوي: تصريحات عبد المنعم عن الزمالك لا تصدر من محترف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي، أن قرار الاستغناء عن محمد عبد المنعم لاعب فريق الكرة الطائرة جاء لأسباب فنية.

وأشار عبد القادر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن محمد مصيلحي المدير الفني للفريق كان قد طلب استمرار عبد المنعم مع الأهلي، قبل أن يطلب الاستغناء عنه بعد ذلك لعدم الحاجة إليه.

وقال عبد القادر: "الاستغناء عن عبد المنعم كان بقرار فني، مصيلحي طلب الإبقاء عليه وتم توقيع عقد لمدة موسمين، ولكن بعد 45 يومًا عاد بمذكرة وأكد فيها عدم الحاجة للاعب".

وأكمل: "أبلغنا عبد المنعم بقرار الاستغناء بعد العودة لمجلس الإدارة، وتم تنفيذ القرار، وما قاله اللاعب عن أنه لم يلعب بحماس في المباريات التي يكون الزمالك طرفًا ثانيًا فيها لا يصدر عن لاعب محترف".

وأضاف: "عبد المنعم له كامل الحرية في العودة إلى الزمالك من جديد، ولكن كان يجب أن يكون محترفًا، فالمهنية تفرض عليه ألا يقول هذا الحديث".

واختتم: "عبد المنعم لعب للأهلي ثلاث سنوات ولم نقصر معه في أي شيء، وهذا أمر طبيعي ومن واجبنا تجاهه".