"6 قرارات حاسمة".. كاف يعلن موعد ومكان السوبر الأفريقي الجمعة القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن الإعلان عن موعد ومكان مباراتي كأس السوبر الأفريقي في نسختي 2020 و2021 سيكون يوم الجمعة القادم.

ووفقًا لما أعلنه كاف عبر موقعه الرسمي، فإن مؤتمرًا صحفيًا سيعقده كونستانت أوماري القائم بأعمال رئيس الاتحاد الأفريقي، يوم الجمعة القادم للإعلان عن الموعد.

ونشر كاف بيانًا أعلن خلاله جدول أعمال اجتماع المكتب التنفيذي له والذي سينعقد في أحد فنادق العاصمة المصرية، القاهرة، غدًا الخميس لإتخاذ عدد من القرارات.

وسيعقد أوماري مؤتمره يوم الجمعة للكشف عن القرارات التي ستتخذ يوم الخميس في اجتماع المكتب التنفيذي في نفس الفندق، على أن يتم بثه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وسيلتقي الأهلي بصفته بطلًا لدوري أبطال أفريقيا مع بطل الكونفدرالية، فريق نهضة بركان المغربي، خلال الأيام المقبلة لتحديد بطل كأس السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يناقش المكتب التنفيذي لكاف في اجتماعه آخر تطورات الاستعداد لكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وكأس أفريقيا للمحليين في الكاميرون 2020.

كما سيناقش كاف اللوائح الخاصة بدوري أبطال أفريقيا للسيدات، وموعد ومكان كأس السوبر الأفريقي في النسختين المقبلتين.

وسيحدد كاف في الاجتماع الموعد المحدد للتقدم بطلب استضافة عدد من البطولات المقبلة، وكذلك اعتماد اللوائح الخاصة ببطولات الأندية في النسخ المقبلة.