"أحضرناه كما وعدناكم".. يوفنتوس يسخر من برشلونة بعد تحدي الـ GOAT

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ظهر تحدي بين الحساب الرسمي ليوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين ضن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وحل يوفنتوس ضيفًا على برشلونة مساء أمس الثلاثاء، في ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ونجح يوفنتوس في حسم المباراة لصالحه بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي شهد تسجيل رونالدو هدفين، بينما لم يسجل ميسي شيئًا.

وعقب المباراة، نشر يوفنتوس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لرونالدو خلال المباراة، علق عليها: "كما وعدناكم.. لقد أحضرناه".

التحدي بين الناديين، بدأ عقب مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات التي أقيمت في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، وحسمها برشلونة لصالحه بهدفين دون رد (سجل ميسي هدفًا) في غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب بيانكونيري الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل المواجهة.

وعقب المباراة، نشر الحساب الرسمي لبرشلونة صورة لنجم الفريق ليونيل ميسي، علق عليها: "يسعدنا رؤيتكم لأفضل لاعب في التاريخ (GOAT) على ملعبكم"، موجهًا حديثه إلى يوفنتوس الإيطالي.

من جانبه، رد الحساب الرسمي ليوفنتوس على التغريدة، وكتب: "ربما بحثتم عنه في القاموس الخطأ.. سنحضر لكم الشخص الأفضل في كامب نو".

ولم يُشر حساب يوفنتوس إلى نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل مباشر، قبل أن يعيد بيانكونيري نشر التغريدة ذاتها ويكشف هوية البرتغالي بعد ثلاثية الأمس.

مواجهة الأمس بين رونالدو وميسي كانت الأولى منذ رحيل لاعب ريال مدريد السابق عن الدوري الإسباني بنهاية موسم 2017/2018 لينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.

جدير بالذكر أن فوز يوفنتوس على برشلونة منحه بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ16 من دوري الأبطال كمتصدر للمجموعة السابعة، بفارق المواجهات عن برشلونة الذي حل ثانيًا وجمع 15 نقطة.