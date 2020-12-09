ما زالت إيجابية.. مسحة جديدة لعبد الله جمعة لتحديد موقفه من لقاء المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، استمرار إصابة عبد الله جمعة ظهير الفريق بفيروس كورونا المستجد، بدون وجود أعراض قوية للفيروس.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن اللاعب خضع لمسحة جديدة منذ ساعات قليلة.

وشدد المصدر، أن المسحة الخاصة بعبد الله جمعة والتي ستظهر نتيجتها خلال الساعات المقبلة، كان قد خضع لها مع يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق.

وكان أوباما قد أعلن عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، تحول العينة الخاصة به من إيجابية لسلبية، ليتم شفاءه من فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن عبد الله جمعة ينتظر نتيجة المسحة الأخيرة لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء المقاولون العرب يوم السبت القادم في افتتاح مباريات الزمالك بالدوري المصري.