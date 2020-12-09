بالمواعيد والقنوات.. مباريات حاسمة في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام مساء اليوم، الأربعاء، عدد من المباريات الهامة والحاسمة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يحل موعد الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمسابقة. ويرصد الخليج 365 بالمواعيد والقنوات الناقلة، مباريات الأربعاء في دوري الأبطال. 7:55م - ميدتييلاند ضد ليفربول - بي إن سبورتس 2 7:55م - أياكس ضد أتلانتا - بي إن سبورتس 1 10:00م - ريال مدريد ضد بروسيا مونشنجلادباخ - بي إن سبورتس 1 10:00م - ريد بول سالزبورج ضد أتلتيكو مدريد - بي إن سبورتس 3 10:00م - إنتر ميلان ضد شاختار دونيتسك - بي إن سبورتس 4 10:00م - مانشستر سيتي ضد مارسيليا - بي إن سبورتس 2 10:00م - أولمبياكوس ضد بورتو - بي إن سبورتس 6 10:00م - بايرن ميونخ ضد لوكوموتيف موسكو - بي إن سبورتس 5

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