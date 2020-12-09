​المشرف على الكرة بالمقاولون : النحاس حقق حلماً مع الفريق غائب منذ 15 عام

وجه محمد عادل فتحي المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، الشكر لمهندس محسن صلاح رئيس النادي على مساعدته ودعمه الدائم لهم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة:" أتوجه للمهندس محسن صلاح، بالشكر لما يقدمه من دعم كامل لفريق كرة

القدم، كل طلباتنا وفرها لنا وساعدنا للوصول لأفريقيا بعد غياب طويل".

وواصل:" النحاس نجح يحقق حلم غاب ١٥ عامًا والعودة إلى أفريقيا، و الجهاز المعاون معه، كلهم لهم دور كبير ، في تحقيق

ذلك الأمر".

وتابع:" امالنا كبيرة ، نحن كنا نهدف لتحقيق المربع الذهبي، وحدث بالفعل، والأن نرغب في الاستمرار في تواجدنا داخل المربع الذهبي، ونذهب بعيدًا بأفريقيا، وأمامنا مباراة هامة أمام النجم الساحلي، وإن شاء الله نقدم موسم جيد في الموسم الجديد، دعمنا الفريق بلاعبين محترمين ومن تونس وإن شاء الله نحقق نتائج طيبة".