رئيس المقاولون : حققنا حلمنا بالعودة إلى البطولات الإفريقية

قال محسن صلاح رئيس المقاولون العرب ، بأن الموسم الماضي كان مرهق وطويل وقدرنا الحمدلله ان نحقق حلمنا وهو العودة الى البطولات الافريقية.

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وأضاف محسن صلاح خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة، المقام بمقر النادي:" بعد حسم المركز الرابع، الموسم الجي سيكون الاصعب على الاطلاق لان كل الفرق دعمت صفوفها بقوة والموسم المقبل سيكون من اقوى المواسم،قدرنا نوصل لتوليفة معينة لتدعيمنا

في الموسم القادم، ذلك بالتنسيق مع الاب الروحي للنادي محمد عادل و المدرب عماد النحاس".

وواصل:"المقاولون منظومة محترمة، من أكتر الاندية فيها احترام لكل العاملين فيها ، ونعمل على قدم وساق ، انا سعيد لأولادي الجدد الذين انضموا للنادي، ونقدر في الموسم الجديد تقديم موسم جيد".

ويعقد نادي المقاولون العرب مؤتمرا صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي

بحضور المهندس محسن صلاح رئيس النادي.

ويحضر المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة وعماد النحاس المدير الفني لتقديم الصفقات الجديدة والحديث عن خطط النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.

أبرم المقاولون العرب، 10 صفقات هم، التونسي وسام النغموشي الذي انتهى عقده مع الترجي، وأحمد داوودا لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، والتونسي هيثم الجويني، وأحمد عبد العزيز لاعب نادي إنبي، وأحمد شكري لاعب إنبي السابق، بالإضافة لخالد الحسيني مدافع سيراميكا كليوباترا، وأحمد مجدي لاعب الجونة السابق، و كابوريا لاعب الزمالك، وباسم علي لاعب الأهلي السابق، وحمدي زكي لاعب الإسماعيلي.