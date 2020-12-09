أرسل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للفروسية ونائب رئيس اتحاد ألعاب دول البحر المتوسط ، خطابات رسمية إلى الأندية والاتحادات الرياضية التى كانت سوف تعقد جمعيات عمومية وغير عادية خلال الفترة الحالية لإبلاغ أعضاء جمعياتهم العمومية بتأجيل انعقاد الجمعيات بناء على قرار صدر من وزير الشباب والرياضة بأرجاء انعقاد الجمعيات العمومية لوقت لاحق . أكد حطب أن القرار الصادر بشأن عقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية هو إرجاء إقامة الجمعيات العمومية وليس إلغاء للجمعيات العمومية التي كان مقررا لها خلال الفترة الحالية . وقال المهندس هشام حطب ، أن القرار صدر بسبب الظروف الحالية ومواجهة إقامة الجمعيات العمومية وليس إلغاء للجمعيات العمومية التي كان مقررا لها خلال الفترة الحالية . وقال المهندس هشام حطب ، أن القرار صدر بسبب الظروف الحالية ومواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشيرا إلى أنه بناء على تطور الأوضاع خلال الفترة القادمة سيتم إقامة الجمعيات العمومية التى تم تحديدها والدعوة لها من قبل طبقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ، بنفس جدول الأعمال التي أعلنت من قبل دون تغيير. وأضاف رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ، أن الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة كانت حريصة على الصالح العام ، ولديها نظرة ثاقبة للمحافظة على مصلحة وصحة الجميع ، ولذلك كان قرار تأجيل الجمعيات العمومية العادية وغير العادية على السواء . أشار المهندس هشام حطب ، إلى أن إقامة الجمعيات العمومية للأندية أو الاتحادات عن طريق الفيديو كونفرانس يجب أن يكون منصوص عليه في اللائحة الخاصة بكل نادى واتحاد رياضى ، وعدم وجود نص في اللائحة بإقامة الجمعية العمومية عن طريق الفيديو كونفرانس وإقامتها بهذه الطريقة يكون غير قانوني ، ويتم الطعن عليه بالطرق القانونية والغاء انعقادها بهذه الوسيلة .

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اللجنة الأولمبية : أخطرنا الأندية والاتحادات الرياضية رسميا بأرجاء انعقاد الجمعيات العمومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.