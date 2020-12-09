بايرن ميونيخ يخطط للتعاقد مع لاعب وسط برشلونة

يخطط نادي بايرن ميونيخ الألماني ، لضم لاعب وسط برشلونة الإسباني فرينكي دي يونج صاحب الـ 23 عاماً بالرغم من ارتباطه بتعاقد مع النادي الكتالوني حتى يونيو 2026.
وأشار تقرير إسباني اليوم الأربعاء ، أن مسؤوولي البايرن يخططوا للتحدث مع وكيل اللاعب لاستطلاع رغبته ، مع استعدادا البايرن لتقديم عرضاً مادياً يقدر بـ 75 مليون يورو ، دون الالتزام بالشرط الجزائي المتواجد في تعاقد اللاعب
كان برشلونة قد حسم بالأمس تأهله إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا ، بالرغم من تحقيق يوفنتوس الإيطالي فوزاً كبيراً على نظيره برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء على ملعب كامب نو في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
سجل البرتغالي كرستيانو رونالدو هدفينلصالح يوفنتوس من ركلتي جزاء في الدقيقتين 11، 52، ثم أضاف وستون مكيني هدفا في الدقيقة 21.
وألغى حكم المباراة هدفا لصالح يوفنتوس سجله ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 75 بداعي التسلل.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت لصالح برشلونة بهدفين دون رد.
وبنفس المجموعة فاز دينامو كييف الاوكراني بهدف على فرينكفازوري، ليتأهل دينامو كييف للدوري الأوروبي.
بهذه النتيجة أنهى نادي يوفنتوس مرحلة المجموعات متصدرا لمجموعته برصيد 15 نقطة، فيما يحل خلفه برشلونة في الوصافة بنفس عدد النقاط، وقد تأهل الفريقين لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.
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