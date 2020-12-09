نجم منتخب الإمارات: حسين الشحات بإمكانه أن يصبح الأفضل بعد محمد صلاح

وصف عمر عبد الرحمن عموري لاعب منتخب الإماراتي وفريق الجزيرة الإماراتي ، حسين الشحات لاعب النادي الأهلي باللاعب صاحب الإمكانيات الفنية العالية في مصر.

وقال عموري في تصريحات تلفزيونية ، حسين الشحات يمتلك مقومات عديدة تجعله في مكانة أفضل مما هو عليها الآن كلاعب، لقد تشرفت بمزاملته في فريق العين الإماراتي خلال فترة

احترافه السابقة وتعاملت معه عن قرب فهو شخص باراً جداً بعائلته وحريص على التواصل الدائم معهم ، كما يمتلك المقومات التي تجعله اللاعب المصري الأفضل بعد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.وأضاف ، أقدم له خالص التهاني بعد التتويج بالثلاثية التاريخية مع ناديه الأهلي .وخضع حسين الشحات، لفحص طبي قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر أمس الثلاثاء، في بداية التحضير للمرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة مصر المقاصة مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخضع «الشحات» لفحص طبي قبل انطلاق المران واكتفى بـ«جلسة جيم» تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر الأمس بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب مباراة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.