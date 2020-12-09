اليوم جمهورية شبين يستضيف القناة بدوري القسم الثاني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين نظيره فريق القناة عصر اليوم الأربعاء على ضمن منافسات الجولة الثالثة في الدوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة. موعد مباراة جمهورية شبين والقناة ومن المقرر أن تنطلق مباراة جمهورية شبين والقناة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة. عصرًا بتوقيت القاهرة. فيما تكون مباراة جمهورية شبين والقناة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية . فيما تكون مباراة جمهورية شبين والقناة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي. أبو ظبي. ويلتقي فريق جمهورية شبين بقيادة مدربه أبوالعنين شحاتة عصر اليوم مع نظيره فريق القناة بقيادة مدربه تامر مصطفى. ويسعى جمهورية شبين لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة لتعويض خسارته فى الجولة الأولى أمام سرس الليان بهدف و النصر 4-1 بالجولة الثانية، بينما يحتل القناة المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن النصر وبتروجت.

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