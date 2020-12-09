الامارات | مان يونايتد يودع مبكرا.. ولايبزيغ يحدث المفاجأة ويتأهل في الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن مان يونايتد يودع مبكرا.. ولايبزيغ يحدث المفاجأة ويتأهل في الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 ديسمبر 2020

خطف لايبزيغ بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه أمس على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 3-2 ضمن الجولة السادسة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثامنة التي شهدت إيقاف مباراة باريس سان جرمان الفرنسي وباشاك شهير التركي بسبب عبارات عنصرية من الحكم الرابع. وسجل الإسباني أنخلينو (2)، والمالي أمادو هايدارا (13) والهولندي جاستن كلويفرت (69) للايبزيغ، والبرتغالي برونو فرنانديش (80 من ركلة جزاء) والفرنسي بول بوغبا (82) ليونايتد.

وضمن بذلك لايبزيغ وسان جرمان بطاقتي التأهل بغض النظر عما ستسفر عنه نتيجة مباراة الفريق الفرنسي في حال اقامتها. ورفع لايبزيغ رصيده إلى 12 نقطة، بعدما كان يونايتد يتصدر المجموعة قبل هذه المرحلة، لكن خسارته وضعته في المركز الثالث برصيد تسع نقاط، وحتى في حال خسارة سان جرمان الذي يعادله بعدد النقاط ويتفوق عليه في المواجهتين المباشرتين (فاز يونايتد ذهابا في باريس 2-1، وخسر على أرضه 1-3)، فإن البطاقة الثانية ستؤول للفريق الفرنسي ثاني الترتيب. وسينال يونايتد جائزة ترضية بالانتقال إلى دور الـ32 للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

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