شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال المجموعة (6): تأهل معتاد لدورتموند.. ورقم مميز لـ «إيموبيلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضمن بوروسيا دورتموند صدارة المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا وذلك بعد أن تغلب خارج قواعده على زينيت سان بطرسبرج الروسي بنتيجة 2-1 في ختام مرحلة المجموعات بالمسابقة.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيد نقاطه إلى 13 في صدارة ترتيب المجموعة، في حين ودع النادي الروسي المسابقات الأوروبية هذا الموسم بعد تلقيه الخسارة الخامسة، وتذيله ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف، لكن الضيوف نجحوا في قلب النتيجة في الشوط الثاني، ليكون الفريق الألماني قد تأهل إلى دور الـ 16 كمتصدر لمجموعته في 6 من أخر 8 مشاركات له بمرحلة المجموعات في دوري الأبطال.

ودخل المهاجم الشاب الكاميروني الأصل، يوسف موكوكو، تاريخ دوري الأبطال، بعد أن أصبح مهاجم دورتموند البالغ من العمر (16 عامًا و18 يومًا) هو أصغر لاعب يشارك في مباراة بتاريخ المسابقة، متجاوزًا الرقم السابق والمدون باسم النيجيري سيليستين بابايارو (16 عامًا و85 يومًا).

وفي إيطاليا، فشل لاتسيو في الحفاظ على تقدمه مرتين في المباراة على كلوب بروج، وتعادل بنتيجة 2-2 مع ضيفه البلجيكي في مباراة حسمت مسألة وصول النادي الإيطالي إلى دور الـ 16 لدوري الأبطال، للمرة الأولى منذ موسم 1999/2000.

وسجل المهاجم تشيرو إيموبيلي هدفًا من هدفي فريقه في المباراة، ليصبح ثالث لاعب إيطالي في تاريخ دوري الأبطال يسجل في مبارياته الـ 4 الأولى في المسابقة، بعد أسطورة يوفنتوس، أليساندرو ديل بييرو (في موسمي 1995/1996 و1997/1998) وأسطورة الميلان، فيليبو إنزاجي (موسم 2002/2003).

ورفع النادي الإيطالي رصيد نقاطه إلى 10، في المركز الثاني في المجموعة، في حين أهدر النادي البلجيكي فرصة التأهل لدور الـ 16 بعد أن وصل رصيده إلى 8 نقاط، وتحول للمشاركة في الأدوار الإقصائية من الدوري الأوروبي.