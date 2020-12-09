شكرا لقرائتكم خبر عن المحترف الأمريكي بالأهلي: نعد الجماهير بالحصول على جميع بطولات السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أليكس يونج، المحترف الأمريكي في صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلى، أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق البطولات في الموسم الجديد، والبداية مع دوري المرتبط.

وأضاف أن الأهلي كان على مشارف التتويج بأكثر من بطولة في الموسم الماضي، لكن غياب التوفيق في المراحل النهائية حال دون تحقيق الألقاب، وشدد على أن جميع اللاعبين يرغبون في التتويج بكل البطولات في الموسم الجديد، وطموحهم كبير للغاية هذا الموسم.

ووعد «يونج» جماهير النادي بأنهم سيقدمون أفضل ما لديهم من أجل الفوز بالبطولات هذا الموسم، مؤكدًا أنه فخور بارتداء شعار الأهلي، وأنه موجود هنا لإسعاد جماهيره.

واختتم «يونج» حديثه بتوجيه التهنئة إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب تتويجه بالثلاثية «دوري أبطال إفريقيا، الدوري الممتاز، كأس مصر»، مؤكدًا أنه سعيد بهذا الإنجاز، متمنيًا التوفيق للفريق في البطولات المقبلة، خصوصًا كأس العالم للأندية.