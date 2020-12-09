شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يحقق فى واقعة «العنصرية» بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توقفت مباراة باريس سان جرمان الفرنسي وإسطنبول باشاك شهير التركي ضمن الجولة السادسة الأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، قبل أن يتدخل الاتحاد الأوروبي «يويفا» المنظم للمسابقة ويقرر التحقيق في الواقعة، ويعلن موافقة الفريقين على استئنأف المباراة لاحقاً.

وترك اللاعبون الملعب احتجاجاً على توجيه الحكم الرابع الروماني سيباستيان كولتيسكو عبارات عنصرية للكاميروني بيار ويبو مساعد مدرب الفريق التركي.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين عندما بدأ أعضاء الجهاز الفني يقولون «لقد قال زنجي» في إشارة إلى الحكم الرابع الذي وجه كلامه إلى ويبو.

وقام حكم المباراة أوفيدو هاتيغان بطرد ويبو ما أثار سخط لاعبي الفريق الضيف الذين خرجوا من الملعب.

وقال «يويفا» في بيان، إن مباراة باريس سان جيرمان وضيفه باشاك شهر ستنطلق ثانية بحكم رابع جديد.

وأضاف في البيان: «بعد واقعة مزعومة طرفها الحكم الرابع تم إيقاف المباراة مؤقتاً، بعد التشاور مع الفريقين تم الاتفاق على انطلاق اللقاء ثانية بحكم رابع مختلف. كما سيجري يويفا تحقيقاً شاملاً في الواقعة وسيعلن النتائج في الوقت المناسب».