شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يعد لاعبي المصري بحل أزمة المستحقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، لاعبي الفريق بحل أزمة المستحقات المتأخرة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وهناك حالة غضب كبيرة لدى لاعبي المصري، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، الأمر الذي جعل اللاعبين يهددون بعدم النزول للتدريبات.

وعقد ماهر جلسة مع اللاعبين، وعدهم خلالها بحل أزمة مستحقاتهم المالية، خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا قبل مباراة الإسماعيلي في الأسبوع الأول للدوري.

ونجح المصري في إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع كلا من أحمد شديد قناوي، ظهير أيسر فريق الإنتاج الحربي، والحارس عصام ثروت وصانع الألعاب مصطفى سلطان والظهير الأيمن علاء عطا لاعبي نادي مصر.

كما تعاقد مع أحمد دعدور حارس مرمى نادي بيراميدز، وأحمد رفعت ومحمد عنتر لاعبا نادي الزمالك، والكونغولي كازادي كاسينجو مهاجم الوداد المغربي، ومعاذ أنور مدافع فريق الشباب بالأهلي.