شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يعد لاعبي المصري بحل أزمة المستحقات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، لاعبي الفريق بحل أزمة المستحقات المتأخرة، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وهناك حالة غضب كبيرة لدى لاعبي المصري، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، الأمر الذي جعل اللاعبين يهددون بعدم النزول للتدريبات.
وعقد ماهر جلسة مع اللاعبين، وعدهم خلالها بحل أزمة مستحقاتهم المالية، خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا قبل مباراة الإسماعيلي في الأسبوع الأول للدوري.
ونجح المصري في إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع كلا من أحمد شديد قناوي، ظهير أيسر فريق الإنتاج الحربي، والحارس عصام ثروت وصانع الألعاب مصطفى سلطان والظهير الأيمن علاء عطا لاعبي نادي مصر.
كما تعاقد مع أحمد دعدور حارس مرمى نادي بيراميدز، وأحمد رفعت ومحمد عنتر لاعبا نادي الزمالك، والكونغولي كازادي كاسينجو مهاجم الوداد المغربي، ومعاذ أنور مدافع فريق الشباب بالأهلي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,847
-
تعافي
103,703
-
وفيات
6,790
كانت هذه تفاصيل خبر علي ماهر يعد لاعبي المصري بحل أزمة المستحقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.