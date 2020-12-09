شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يسعى لتجديد عقد حارسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسئولو نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، لتجديد عقد محمود حمدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية. ويرغب مجلس إدارة النادى في تجديد عقد محمود حمدي، في الفترة الجارية وذلك بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه الحارس مع الفريق في الموسم الماضي، ومن المنتظر أن يعقد مسئولي النادي الفيومي جلسة مع الحارس خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم أمر تجديد عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

كانت هذه تفاصيل خبر مصر المقاصة يسعى لتجديد عقد حارسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.