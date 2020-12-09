شكرا لقرائتكم سفير مصر بتونس يدعو منتخب الشباب على مأدبة عشاء اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، اليوم الأربعاء، دعوة عشاء لبعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين على هامش تواجد المنتخب للمشاركة فى دورة شمال افريقيا .

واستقبل فهمي بعثة شباب الفراعنة بحفاوة كبيرة، فور وصولها إلى تونس، أمس الثلاثا، لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وخاض المنتخب مرانه الأول، في تونس أمس الثلاثا، حيث رفض ربيع ياسين، منح اللاعبين راحة رغبة منه في تجهيز شباب الفراعنة جيدا لخوض لتقديم أداء مميز في البطولة.

وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 15 الي 28 ديسمبر 2020، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخبنا الوطني لنظيره الليبي، يوم 15 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، في تمام الساعة 2 عصرًا، بافتتاحية مشوار الفراعنة بالبطولة، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، على ملعب "رادس".

ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.