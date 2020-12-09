شكرا لقرائتكم خبر عن إيدرسون: زملائي يخشون مداعبتهم بلكماتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تحدث البرازيلي إيدرسون، حارس مانشستر سيتي، عن ولعه برياضة الملاكمة وقال: «أحب الملاكمة كثيراً، أخوض نزالات أحياناً، وألعب أحياناً في النادي، وأحياناً أخرى في الجيم، وأشاهد النزالات على اليوتيوب، فكرت مرة في تعيين مدرب ملاكمة خاص لتجربة بعض الحركات، لكنني منشغل بالكثير من المباريات حالياً، وتفيدني الملاكمة في التنفيس عن الضغط والغضب والشعور بالاسترخاء.

حاولت مرة إيقاع يايا توريه (لاعب مانشستر سيتي السابق) في غرفة الملابس بحركة من الفنون القتالية المختلطة، خنقته من الرقبة من الخلف. كنت ألعب معه كثيراً؛ لأننا كنا أصدقاء، لكن عندما جربت عليه المسكة الخانقة صرخ بي «إد، إد، توقف، توقف». وتابع إيدرسون ممازحاً: «زملائي لا يخافون من لكماتي، بل يحترمونني، لكنهم منعوني من لكمهم؛ لأنني لا أجيد السيطرة على قوتي بشكل مثالي، وأنتهي بلكمهم بقوة خصوصاً باليد اليمنى. أحياناً ألعب معهم، وأقول لهم الكموني 3 مرات، وأنا ألكم مرة واحدة، لكنهم الآن يعرفون أنني قوي؛ لذلك لم يعودوا يلعبون معي».