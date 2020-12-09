شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد: عودة صبحى للإسماعيلى للتكريم.. ورحيل عامر عن الإنتاج غلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلى الأسبق أن استمرار مصطفى شوبير فى القلعة الحمراء وعدم إعارته قرار صائب للغاية، مؤكداً أن عودة محمد صبحى للإسماعيلى ستكون بنسبة 50% للتكريم، وقال أمير عبد الحميد فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "مصر حالياً تمتلك وفرة من الحراس المميزين بخلاف فترة سيطرة عصام الحضرى على حراسة العرين سواء الأحمر أو المنتخب، لأن الحضرى كان بيلعب كويس وعنده خبرة وفرصة ظهور أى حارس بجانبه كانت صعبة".

ويضيف أمير عبد الحميد "حالياً لدينا أكثر من حارس متميز على رأسهم محمد الشناوى ثم محمد أبو جبل وجنش وعلى لطفى، وفى رأيى قرار إعارة محمد صبحى حارس الزمالك للاتحاد السكندرى صائب حتى يشارك بصفة مستمرة قبل اوليمبياد طوكيو ولا يخسر موقعه فضلا عن أن الزمالك لديه حراس مميزون آخرون".

وأكمل أمير عبد الحميد "أؤيد قرار الأهلى باستمرار مصطفى شوبير وعدم خروجه للإعارة لأنه حتماً سوف يحتاجه المارد الأحمر مع الشناوى وعلى لطفى، خاصة أن عنده شخصية وثقة الحارس الذى يحمى عرين الأهلى".

وعن عودة محمد صبحى للإسماعيلى قال أمير عبد الحميد "فى رأيى هى بنسبة 50% للتكريم و50% لحاجة الفريق لجهوده والمرحلة المقبلة سوف تحسم استفادة الاسماعيلى من جهود محمد صبحى".

وعن رحيل عامر عامر عن الإنتاج الحربى علق أمير عبد الحميد "لو عامر خد رأيى كنت هقوله كمل فى الانتاج لو الدنيا مستقرة معاك وبتلعب وبتاخد فلوسك لكن لو بيدور على الماديات ومشى عشان كدا يبقى قرار خاطئ".

بعيداً عما سبق فتح مسئولو الأهلي خط اتصالات مع سفارة مصر فى النيجر من أجل التنسيق والترتيب لرحلة المارد الأحمر للنيجر لمواجهة بطلها فريق سونيدديب فى انطلاقة مشوار الفريق ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وتحدث مسئولو الأهلى مع نظرائهم فى سفارة مصر بالنيجر عن عدة أمور تتعلق بملعب المباراة ودرجة الحرارة والإقامة ورحلة الطيران وغيرها من الأمور المهمة فى هذه الرحلة الأولى للأهلى فى النسخة الجديدة من البطولة الأفريقية.

وطلب بيتسو موسيمانى من جهازه المعاون إعداد تقرير شامل عن فريق سونيديب بطل النيجر قبل مواجهة الفريقين أحد يومى 22 أو 23 ديسمبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، ويرغب موسيمانى فى الاستعداد الجيد لرحلة الفريق فى النيجر ومعلومات عن المنافس الذى صعد لهذا الدور على حساب فريق مقديشو الصومالي بالفوز عليه بثنائية نظيفة في النيجر والتعادل سلباً في الصومال بدور الـ64 للبطولة.