شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يفسر سر اعتذاره للأهلى بعد الهجوم عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فسر النجم الإعلامى سيف زاهر سبب اعتذاره فى إحدى الحلقات لجماهير الأهلى بعد هجومه القوى على إدارة النادى وانتقاده التعامل مع بعض الملفات، وقال سيف زاهر لليوم السابع "اختلفت مع إدارة الأهلى فى أمور معينة وكان عندى فيها كامل الحق خاصة أن معظمهم أصدقاء لى، منها قطاع الناشئين وضرورة إجراء تغييرات فى الجهاز الفنى وهى الأمور التى تداركتها إدارة الأهلى بالفعل واصلحتهتا بشكل كبير لكنى اعتذرت لأننى اخترت التوقيت الخاطئ فى إبراز هذه الأخطاء، خاصة أن الفريق الأحمر كان لا يمر بأفضل أحواله وكان لديه استحقاقات مهمة فى هذه المرحلة".

وحل النجم الإعلامي سيف زاهر ضيفاً على ”الخليج 365” وأجرى ندوة موسعة تطرقت للحديث فى جميع الملفات الشائكة، وتحدث فيها كما لم يتحدث من قبل عن آرائه فى مختلف الملفات وكشف موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وحقيقة تفكيره فى خوضه انتخابات الأهلى ورده على اتهام محاولته إرضاء الجميع دون اتخاذ مواقف صريحة وواضحة وكشف عن الثنائى الذى لن يخوض الانتخابات أمامها فى المستقبل.