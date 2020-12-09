شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام ينتظم فى مران الأهلى اليوم بعد تعافيه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلى فى تدريبات الفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا فى إطار استعداد الأحمر لمباراة المقاصة الأحد المقبل فى الجولة الأولى لبطولة الدورى، وكان بيكهام قد انضم رسميا إلى الأهلى حيث تم الإعلان عن الصفقة قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا، لكن اللاعب أجرى مسحة طبية أثبتت وقتها إيجابية عينته ليغيب عن مران الفريق عدة أيام وخضع لبروتكول العلاج الخاص بوزارة الصحة قبل أن يتعافى ويعلن جاهزيته للتواجد فى التدريبات، وأعلن بيكهام عبر صفحته الرسمية سلبية النتيجة التى خضع لها ومن ثم تعافيه من فيروس كورونا، وانضم بيكهام للأهلى قادماً من دجلة لمدة خمسة مواسم.

وشارك وليد سليمان، وأليو ديانج، وأحمد ياسر ريان، ثلاثى الفريق فى المران الجماعى الذى أقيم عصر أمس الثلاثاء على ملعب التتش وجاءت مشاركة الثلاثى بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا، وخضوعهم لبرنامج علاجى وفقا للبروتوكول الطبى الخاص بوزارة الصحة.

وعاد الأهلى لاستئناف تدريباته أمس الثلاثاء بعد حصول الفريق على إجازة لمدة 48 ساعة، استعدادًا لانطلاق بطولة الدورى العام التى يستهلها الأحمر يوم الأحد المقبل بمواجهة المقاصة بعد التتويج ببطولة كأس مصر السبت الماضى على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، وكذلك مواجهة نهضة فريق بركان المغربى المقرر اقامتها يوم 18 ديسمبر الجارى حسب التقارير الصادرة مؤخرًا والتى تأتى لتحديد الفائز بلقب السوبر الأفريقى عقب حسم الأهلى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وفوز نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الأفريقية.