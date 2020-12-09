شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: "الفيك" بقى تريند على السوشيال وهناك استفتاءات لا يتقبلها عقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الإعلامى سيف زاهر بعض الاستفتاءات التى تقام بدون موضوعية ومعايير واضحة للاختيار مؤكداً أن "الفيك" أصبح تريند على السوشيال ميديا، وهو الأمر غير المقبول على حد قوله، وقال سيف زاهر خلال الندوة التي عقدها باليوم السابع "أضع نظاما في برنامجي ينص على ضرورة تحري الدقة وعدم قول أي خبر دون التحقق منه حتى لو هيكسر الدنيا كما أننا لا نتحدث عن الأمور الشخصية".

وتابع سيف زاهر عملي كمسئول وأيضاً كإعلامي منحني الخبرات اللازمة في هذا الشأن، كما وضع على مسئوليات كبيرة تجاه الجماهير.

وحل النجم الإعلامي سيف زاهر ضيفاً على ”الخليج 365” وأجرى ندوة موسعة تطرقت للحديث في جميع الملفات الشائكة، وتحدث فيها كما لم يتحدث من قبل عن ارائه في مختلف الملفات وكشف موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وحقيقة تفكيره في خوضه انتخابات الأهلي ورده على اتهام محاولته إرضاء الجميع دون اتخاذ مواقف صريحة وواضحة وكشف عن الثنائي الذي لن يخوض الانتخابات امامها في المستقبل.