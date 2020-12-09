شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف مسحة طبية فى بطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر يناير المقبل، إجراء مسحة طبية لجميع الأفراد داخل فقاعة العزل الصحى طوال أيام البطولة كل 72 ساعة، مشيرا إلى أنه متوقع أن تصل عدد المسحات حتى نهاية البطولة إلى 20 ألف مسحة.

كما أكد رئيس اللجنة الطبية على تواجد طبيب مصرى مرافق لكل منتخب، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للاطمئنان على سلامة الجميع وعزل من تظهر عليه أى أعراض ليكون بعيدا عن باقي المجموعة.

وقال خميس إن الحجر الصحى إجبارى لجميع الأطراف المعنية التى تشارك فى الحدث سواء اللاعبين أو عاملى الصالات والفنادق والحكام والسائقين والإعلاميين، وكل من يتواجد فى الحدث.

كما أكد رئيس اللجنة الطبية أن بطولة العالم لكرة اليد حتي الآن ستقام فى موعدها الشهر المقبل في مصر وأن جميع الدول المشاركة في البطولة أعلنت تواجدها في البطولة بشمل رسمي.