اليوم .. إنتر ميلان في مواجهة شاختار الأوكراني بدوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق إنتر ميلان الإيطالي بنظيره شاختار دونيتسك الأوكراني ، في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب سان سيرو ، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر إقامة المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، ويذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

ويحتل الإنتر الترتيب الرابع والأخير بالمجموعة برصيد 5 نقاط ويحتاج للفوز في لقاء الليلة

لضمان الحصول على فرصة التواجد في أي من المركزين الأول والثاني والتأهل لدور الـ 16، فيما يخوض شاختار اللقاء محتلاً وصافة الترتيب بـ 7 نقاط .

وكشف نادي إنتر ميلان الإيطالي عن التشخيص النهائي لطبيعة إصابة التشيلي أرتورو فيدال نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومدة غيابه عن صفوف الفريق .

وقال النادي في بيان رسمي: " أظهرت الفحوصات الطبية أن لاعب خط الوسط التشيلي فيدال يعاني من شد عضلي في فخذه الأيمن، وستتم مراقبة حالة اللاعب يومًا بعد يوم ".

بهذا ينضم فيدال إلى قائمة إصابات إنتر ميلان والتي تضم الثلاثي ريلا، ونايجولان و فيسينو، ويصبح المدرب أنطونيو كونتي في أزمة حقيقية قبل مباراة الحسم اليوم بدوري الأبطال .

وبالتالي يتأكد بشكل رسمي غياب اللاعب عن النيراتزوري في مباراة اليوم المرتقبة أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في إطار منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .