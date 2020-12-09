محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام ميتييلاند بدوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير إنجليزية عن تشكيل ليفربول الإنجليزي، المتوقع بمشاركة النجم المصري محمد صلاح أمام نظيره فريق ميتييلاند الدانماركي مساء اليوم الأربعاء على ملعب ملعب م أم سي أيتش ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تنطلق مباراة ليفربول و ميتييلاند في تمام الساعة الثامنة إلا خمسة مساءً بتوقيت القاهرة.

تذاع مباراة ليفربول و ميتييلاند بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت المشفرة 2 بتعليق بتعليق سوار الذهب .

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالتالي..

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: أرنولد، ريس ويليامز، كوميتيو، تسيميكاس.

خط الوسط: جونز، هندرسون، كيتا.

خط الهجوم: جوتا، محمد صلاح، ساديو ماني.

ويدخل ليفربول المباراة وهو في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق ميتييلاند المركز الرابع والاخير برصيد نقطة واحدة .

ويدير مباراة ليفربول ضد ميتييلاند كلًا من الحكم: فرونسوا ليتيزكي

مساعد حكم: مهدي رحموني

مساعد حكم: سيريل جرينيور

حكم رابع: أماوري ديلرو

حكم فار: كليمن توربان

كلوب لابديل عن الفوز أمام ميتييلاند

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول liverpool الإنجليزي، أن البلوز سيلعب للفوز على ميتييلاند في مباراة الغد رغم ضمان الفريق بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من دوري الأبطال.

قال كلوب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: "ليفربول يسافر إلى مييتيلاند مصمماً على الفوز، على الرغم من تأهله إلى دور الستة

عشر لدوري أبطال أوروبا".

وأضاف في تصريحاته: "هذه المباراة تختلف عن المواجهات السابقة في أمر واحد فقط وهي أننا لسنا مضطرين للفوز بها، إلا أن فريقًا مثل ليفربول عادة ما يكون عليه الفوز بجميع المباريات وذلك من أجل الجماهير".

ويستعد liverpool لمواجهة ميتييلاند في الثامنة مساء غدٍ الأربعاء على ملعب م أم سي أيتش ضمن منافسات الجولة السادسة والختامية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعد المباراة مجرد "تحصيل حاصل" للفريق الإنجليزي بعد حسم بطاقة التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة، وذلك بعد تربعه على صدارة جدول مجموعته برصيد 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن فريق أتلانتا الذي يحتل المركز الثاني المجموعة برصيد 8 نقاط.