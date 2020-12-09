شكرا لقرائتكم خبر عن جورجينا تتبرع لبنك الطعام في مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبرعت جورجينا رودريجيز خطيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأكثر من 20 ألف يورو لمؤسسة «فيسبال بانكو أليمنتوس»(بنك الطعام) غير الربحي في العاصمة الإسبانية مدريد. وعبرت جورجينا عبر حسابها في «إنستجرام» عن سعادتها بالمشاركة في إطعام الناس الأقل حظاً وكتبت:«أشعر بسعادة كبيرة لأنني ساهمت بشيء قليل قدر حبة رمل كي لا يحرم الفقراء من وجود الطعام على المائدة خصوصاً في هذا الزمن وهذه الأيام.

أتمنى أن تشعروا في الـ 20 ألف يورو بطعم الحب الذي وضعته فيها، شكراً للمؤسسة الخيرية التي سمحت لي بالمساهمة ولا تنسوا أننا أقوى إن كنا متحدين»، ورافقت جورجينا كريستيانو رونالدو في الرحلة لإسبانيا حيث واجه برشلونة وفاز عليه 3-صفر لكنها بقيت في منزل العائلة بالعاصمة مدريد.

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