زيزو: خسارة الزمالك لـ إفريقيا أمام الأهلي أسوأ من هزيمة 6-1

وجه أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة إلى جماهير ناديه، وذلك بعد الخسارة أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والخروج من بطولة كأس مصر.

وقال زيزو، في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، مساء أمس الثلاثاء، إن الفريق سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة لإرضاء وإسعاد الجماهير البيضاء.

وأضاف: "كنت أسمع صوت جمهور الزمالك بنهائي الكونفدرالية وأنا خارج الاستاد"، متابعاً أنه لم يصدق هذا الأمر إلا عندما دخل الملعب ورآهم بنفسه، مؤكداً أن هذا الجمهور يستحق الفرحة و الإطمئنان.

وتابع: "مفيش حد فينا مدلدل بعد الخسارة أمام الأهلي في نهائي إفريقيا، جميعنا رؤسنا مرفوعة، رغم أن الخسارة أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال افريقيا كانت مُوجعة لجمهور الزمالك أكثر من مباراة 6-1".

وأشار زيزو إلى أن الزمالك "خسر الدوري بنتائج مفاجئة أمام أندية كان مِن المفترض أن نفوز عليها بسهولة"، لافتاً إلى أن "حميد أحداد سيكون هو هداف الزمالك في الموسم المقبل".

وأكد لاعب الزمالك ومنتخب مصر أن الفوز بالدوري ودوري أبطال افريقيا "هو الهدف الأول لنا في الموسم المقبل"، مشدداً على أن لاعبي الزمالك "يُجيدون المباريات الصعبة".

وأضاف: "أحسن تمرين اتمرنته بعد الخسارة في آخر مباراتين سواء أمام الأهلي وطلائع الجيش"، وتابع: "في نهائي دوري أبطال أفريقيا وبعد ضياع فرصة حسين الشحات السهلة شعرت أن المباراة ستنتهي لصالح الزمالك، ولكن بعدما تصدى القائم لتسديدتي أيقنت أن الحظوظ متساوية مكنتش متخيل خالص إن كرتي تصطدم في العارضة انا كنت رايح أفرح بهدف الفوز".

وأشار زيزو إلى أن تواجده في القلعة البيضاء كان ضد رغبة والده، حيث كانت رغبته تتمثل في عدم عودتي من أوروبا، وكنت مع فكر والدي بعدم العودة لمصر من جديد، ولكني خوضت تجربة الزمالك وهي تجربة كبيرة جدًا بالنسبة لي"، متابعا: "عشت سن الطفولة كله خارج المنزل من أجل تحقيق هدفي"، مضيفًا: "بتمنى يكون والدي طماع معايا وينتظر مني الكثير".

وكشف زيزو أنه نصح أيمن يونس بعدم التعاقد مع لاعبين جُدد، قائلاً: "أهم ما حدث في النادي مُؤخرا هو عدم التعاقد مع لاعبين جُدد".