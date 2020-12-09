شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف طلب الأهلى فتح القيد الشتوى مبكرا وكواليس صفقة سيرينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير استعدادات الأهلى للمشاركة فى كأس العالم للأندية، مؤكداً أن المارد الأحمر سوف يطلب من الجبلاية فتح القيد الشتوى مبكراً لضم ثنائى هجومى حتى تكتمل صفوفه قبل الظهور فى هذا المحفل العالمى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "الأهلى رفض لعبة الوقت التى مارسها عليه مسئولو صن دوانز بطل جنوب أفريقيا مقابل الاستغناء عن سيرينو، ورفض دفع مبلغ 5 ملايين دولار للحصول على اللاعب قبل غلق باب القيد الصيفى".

وتابع شوبير "الأهلى عارف إنه الفترة دى معندوش أزمة لكن بيحلم إن سيرينو يكون معاه فى كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل، وقرر مسئولو الأهلى تقييم أحمد ياسر ريان فى هذه الفترة ومنحه الفرصة الكاملة للحكم على مستواه ومن ثم التفكير فى ملف رأس الحربة".

ويضيف شوبير "الدور فى الأهلى على جيرالدو هو المرشح للرحيل بعد رحيل بادجى، خاصة أن بانون ومعلول وديانج حاحزين أماكنهم بنجاح كبير ولانية للتفريط فيهم يتبقى جيرالدو وهو الأقرب للرحيل فى الشتاء ثم أجايى وهذا ليس لمستواه لأنه لاعب مميز، لكن لكثرة إصاباته فى الفترة الأخيرة".

وأردف شوبير "الأهلى عايز يدخل كأس العالم كفريق لا ينقصه شىء على الإطلاق ويفكر مسئولو الأهلى فى التقدم بطلب لاتحاد الكرة بفتح القيد الشتوى مبكراً من أجل قيد ثنائى جديد، وهو الطلب المتوقع رفضه من مسئولى الجبلاية الذين وضعوا توقيتات محددة ونظام سوف يسير على الجميع، الأهلى معذور لكن اتحاد الكرة حقه تماماً تنظيم المسابقة بقواعد لا تتغير، خاصة أن القيد الصيفى انتهى فى 6 ديسمبر وحددوا القيد فى الفترة من 15 فبراير حتى 15 مارس".

ويناقش الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى مع لجنة التخطيط للكرة بالنادى لائحة الفريق المالية قبل انطلاق الموسم الكورى الجديد لرغبة المدير الفنى فى وضع العديد من النقاط الجوهرية والتحفيزات الخاصة باللاعبين للحفاظ على مسيرة الانتصارات المحلية والقارية التى حقهها الفريق هذا الموسم بعد الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا والدورى المحلى وكأس مصر.

ويبحث موسيمانى مع لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف ومعهم محمود الخطيب رئيس النادى والمشرف على فريق الكرة ملف اللائحة المالية للفريق قبل انطلاق الموسم المحلى الجديد بمواجهة مصر المقاصة الأحد المقبل فى الجولة الأولى للدورى، ويرغب موسيمانى فى وضع العديد من البنود الخاصة بالثواب والعقاب على اللائحة من أجل تحفيز المُجتهد وعقاب أى لاعب يتهاون فى القيام بدوره.