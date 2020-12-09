شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يختار أفضل مدرب وإعلامى فى مصر ويؤكد: القطبين أقوى من الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار النجم الإعلامى سيف زاهر أفضل مدرب فى مصر من وجهة نظره، مؤكداً أن حسام حسن هو الأفضل فى الوقت الحالى، مشيداً بالمردود الذى قدمه عماد النحاس مع المقاولون العرب فى الموسم المنقضى، وقال سيف زاهر خلال ندوته باليوم السابع "حسام البدرى هو الأفضل لقيادة منتخب مصر فى الوقت الحالى وأحمد شوبير هو الإعلامى الأبرز فى الفترة الحالية".

وتابع سيف زاهر أن قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك أقوى من الحكام ودائماً ما ينفذون ما يرغبون فيه بسبب شعبيتهم الطاغية.

وحل النجم الإعلامي سيف زاهر ضيفاً على ”الخليج 365” وأجرى ندوة موسعة تطرقت للحديث في جميع الملفات الشائكة، وتحدث فيها كما لم يتحدث من قبل عن ارائه في مختلف الملفات وكشف موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وحقيقة تفكيره في خوضه انتخابات الأهلى ورده على اتهام محاولته إرضاء الجميع دون اتخاذ مواقف صريحة وواضحة وكشف عن الثنائي الذي لن يخوض الانتخابات امامها في المستقبل.