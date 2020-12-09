شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. حازم إمام يحرز هدفا للمنتخب الوطنى فى شباك تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد هدف حازم إمام لاعب المنتخب الوطنى الأسبق فى شباك تونس بكأس الأمم الأفريقية عام 2002 بمالى من الأهداف التى لا تنسى بعدما أحرزه اللاعب بيسراه على شمال حارس نسور قرطاج .

ونجح الفراعنة وقتها بقيادة الجنرال الراحل محمود الجوهرى فى الفوز على المنتخب التونسى بهدف مقابل للاشئ والتأهل لدور الثمانية إلا أن طموح المنتخب اصطدم بأسود الكاميرون فى دور الثمانية الذين استطاعوا إقصاء المنتخب بهدف مقابل للاشئ أحرزه باتريك موبوما ليودع المنتخب كأس الأمم الأفريقية .

وكان المنتخب وقتها يضم العديد من نجوم الكرة المصرية على رأسهم حازم إمام وأحمد حسن وعبد الستار صبرى ومحمد عمارة وياسر رضوان وعبد الظاهر السقا وعصام الحضرى