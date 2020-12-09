رئيس تركيا “اردوغان” ينتظر توقيع عقوبة صارمة ضد الحكم الرابع “العنصري”

سارع رئيس تركيا “اردوغان” بإدانة التصرف العنصري الذي بدر من الحكم الرابع لمباراة فريق إسطنبول باشاك شهير التركي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، ليلة أمس الثلاثاء، في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى انتظاره عقوبة رادعة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” ضد الحكم الروماني.

وأحدثت مباراة إسطنبول باشاك شهير وباريس سان جيرمان أزمة حقيقية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي يويفا منذ مساء أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء 9 ديسمبر، بسبب انسحاب الفريق التركي من أرض الملعب بعد تلفظ ممثل يويفا في ملعب المباراة “كونستانتين سيباستيان كولتيسكو” بعبارة عنصرية تجاه المدرب الكاميروني “بيير ويبو“، أثناء تواجدهما على خط التماس، حيث تولى كونستانتين مهمة الحكم الرابع.

وحاول يويفا استئناف المباراة بعد توقفها عند الدقيقة 14، في أعقاب اعتراض ويبو وجميع لاعبي فريق باشاك شهير على الحكم الدولي الروماني كونستانتين سيباستيان كولتيسكو، وإصرارهم على مغادرة الملعب مهما كانت نتيجة هذا التصرف.

وقال اردوغان عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر بعد دقائق من اندلاع الأزمة في باريس “أدين بشدة العبارات العنصرية التي تعرض لها عضو الجهاز التدريبي في ممثلنا فريق إسطنبول باشاك شهير”.

وطالب الرئيس التركي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذا التصرف العنصري، قائلاً “أؤمن في أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سيتخذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد”.

وقرر يويفا استكمال المباراة مساء اليوم الاربعاء في تمام الساعة 20:55 بتوقيت باريس، بدءًا من الدقيقة التي توقف فيها اللعب (د14)، مع الاستعانة بطاقم حكام جديد سواء على أرض الملعب أو في غرفة تقنية الفيديو المساعد (الفار)، بقيادة الحكم الهولندي داني ماكيلي.

كما أكد رجب طيب اردوغان وقوف دولة تركيا ضد كافة أشكال العنصرية والتمييز في الرياضة وجميع مجالات الحياة دون قيد أو شرط.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن لاعبي باشاك شهير رفضوا استكمال المباراة وغادروا الملعب عند الدقيقة 16، عقب عبارات عنصرية وجهها حكم المباراة الرابع سباستيان كولتيسكو إلى الكاميروني بيير ويبو.

واتهم مساعد مدرب فريق باشاك شهير، (نجم منتخب الكاميرون ونادي أوساسونا الإسباني السابق)، الحكم الرابع بتوجيه عبارات عنصرية له عقب إشهار البطاقة الحمراء بوجهه.

وقال ويبو في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام فرنسية، إن الحكم تحدث إليه بعنصرية واصفا إياه بـ “الزنجي”، في وقت كان عليه أن يخاطبه باسمه أو بوصفه عضوا في الجهاز التدريبي لباشاك شهير.