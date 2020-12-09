رسميًا | يويفا يستكمل مباراة باريس وإسطنبول باشاك شهير بحكام جدد مساء الاربعاء

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، استكمال مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وإسطنبول باشاك شهير التركي ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء، بحكام جدد بدلاً من طاقم الحكام الروماني الذي أدار أول 20 دقيقة بين الفريقين ليلة أمس الثلاثاء.

وأكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن طاقم التحكيم الجديد سيكون بقيادة الحكم الهولندي “داني ماكيلي“، والذي سيطلق صافرة بداية المباراة من النقطة التي توقفت عندها في تمام الساعة 20:55 اليوم الاربعاء، بتوقيت باريس.

ومن المقرر أن يساعد الحكم الهولندي داني ماكيلي في إدارة هذه المباراة المثيرة للجدل، مواطنه “ماريو ديسك” والحكم البولندي “مارسن بونيك”، أما الحكم الرابع فسيكون البولندي “بارتوز فرانكويسكي”.

وسيعتمد يويفا في تقنية التحكيم بالفيديو (الفار) على الثنائي الإيطالي “ماركو دي بيللو وموريزز مارياني”، وذلك بحسب بيان رسمي صدر في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الاربعاء عن الاتحاد الأوروبي.

وتسبب الحكم الروماني قسطنطين كولتيسكو الذي تولى مهمة الحكم الرابع في ازمة حقيقية على ملعب حديقة الأمراء عند الدقيقة 14 عندما تلفظ بكلمة عنصرية تجاه المُعد البدني لنادي إسطنبول باشاك شهير، بيير ويبو، الذي لعب خلال مسيرته الكروية مع منتخب الكاميرون الأول ونادي أوساسونا الإسباني وفرق أخرى في تركيا.

وقال كولتيسكو أثناء حديثه مع حكم الساحة بأن هناك “رجل أسود” من فريق إسطنبول باشاك شهير يعترض على القرارات التحكيمية، ومن سوء حظه سمع ويبو تلك الكلمة العنصرية، وكذلك المهاجم الدولي السنغالي “ديمبا با” الذي تواجد على دكة البدلاء، ليتوقف اللعب لأكثر من 10 دقائق قبل أن يقرر الفريق التركي الانسحاب من أرض الملعب.

وقال ويبو في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام فرنسية، إن الحكم المذكور “تحدث إليه بعنصرية واصفا إياه بـ (الزنجي)، في وقت كان عليه أن يخاطبه باسمه أو بوصفه كعضو في الجهاز التدريبي”.

وصُنفت هذه المباراة ضمن مباريات تحصيل الحاصل في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، حيث تأكد تأهل باريس إلى ثمن النهائي بعدما جمع 9 نقاط بفضل هزيمة مانشستر يونايتد 3/1 على ملعب أولد ترافورد الأسبوع الماضي، كما تأكد خروج باشاك شهير كرابع لهذه المجموعة بسبب فشله في جمع أكثر من 3 نقاط.

في سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لنادي باشاك شهير التركي “أرأويوت” أن فريقه عاش بسبب تلك الأحداث ليلة سيئة، وأن ما دار بها تسبب في حدوث حالة نفسية بالغة السوء لدى اللاعبين.

وشدد “كان من الصعب للغاية استكمال المباراة في ظل الأجواء التي خيمت عليها بسبب عنصرية الحكم الرابع، ومن ثم فإنه بعد التواصل مع وفد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ومسؤولو باريس سان جيرمان، تقرر استكمال المباراة مساء الأربعاء، من النقطة التي توقفت عندها”.

ومن دون شك سيدخل اسم هذا الحكم تاريخ كرة القدم، كأول حالة عنصرية من أحد المسؤولين المباشرين عن كرة القدم داخل أرض الملعب.