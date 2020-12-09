شكرا لقرائتكم اليوم.. اتحاد الكرة يرسل اللائحة النهائية إلى الفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترسل اليوم الأربعاء، اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة، اللائحة النهائية إلى الفيفا بعد إجراء التعديلات الأخيرة عليها والتى أقرتها الجمعية العمومية فى الاجتماع الأخير، ووافقت اللجنة الخماسية على طلب لجنة الصياغة المُشكلة من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وتضم الرباعى المستشار جمال عويس والنائب طارق السيد وعلى سليم وأحمد جوهر رؤساء أندية الواسطى والأوليمبى وبنى سويف والمريخ على الترتيب، بعدم تطبيق الأثر الرجعى فى بند الـ8 سنوات بشكله الجديد فى لائحة اتحاد الكرة المعدلة، حيث أصبح البند تصاعديا، بما يعنى عدم أحقية كل من قضى 8 سنوات فى الجبلاية الترشح إلا على منصب أعلى سواء على النائب أو الرئيس، وتم الاتفاق على إرسال اللائحة الجديدة للفيفا دون وضع كلمة أثر رجعى أو أثر فورى بناء على رغبة الجمعية العمومية.

وقررت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خلال اجتماعها الطارئ الأسبوع الماضى تعديل البند الخاص بعضوية الجمعية لتصبح 134 عضوا، وتتسع بذلك إلى 60 ناديا من القسم الثالث إضافة إلى جميع أندية القسم الممتاز (18 ناديا) وجميع أندية القسم الثاني (48 ناديا) بخلاف تمثيل أندية للكرة النسائية والشاطئية والصالات.

على صعيد مختلف، أرسلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، خطاباً إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لإخطاره بقرار اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة بمنع إقامة الجمعيات العمومية العادية أو غير العادية خلال الفترة المقبلة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، بعدما أرسلت اللجنة الأولمبية لاتحاد الكرة خطابا بهذا المعنى خلال الساعات الماضية.

ويأتى خطاب اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إلى الفيفا رداً على طلب الأخير الدعوة لجمعية عمومية عادية لإجراء الانتخابات قبل 31 يناير المقبل، إلا أن قرار اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة يحول دون تنفيذ تعليمات الفيفا.