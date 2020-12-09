شكرا لقرائتكم 8 مباريات قوية فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالقسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق فى الثانية والنصف عصر اليوم فاعليات الجولة الثالثة للمجموعتين الأولى والثانية بدورى القسم الثاني ففى المجموعة الأولى يستضيف الشرقية للدخان بقيادة علاء إبراهيم المتصدر برصيد 6 نقاط نظيره الإعلاميين وصيف المجموعة برصيد 4 نقاط فى مواجهة يصعب التكهن بنتيجته نظرا لقوة الفريقين ، ويبحث المديرين الفنيين عن استكمال مشوارهما الناجح والبقاء فى دائرة المنافسة على أمل تحقيق حلم مجلس الإدارة فى الصعود للأضواء للمرة الأولى فى تاريخهم .

كما يلتقى فى إطار مباريات نفس المجموعة شبان قنا مع بنى سويف فى لقاء صعب خاصة وأن المديرين الفنيين كمال الزين وأيمن المزين المدير الفنى لبنى سويف لديهم الخبرات الكافية بالقسم الثانى ويسعيان لتحقيق الفوز لدخول فى زمرة الأندية التى تنافس على الصعود ، كما يستضيف تليفونات بنى سويف بقيادة محمد جمال مع كيما أسوان فى لقاء يسعى الطرفين لخطف الثلاث نقاط للإبتعاد عن منطقة الهبوط مبكرا فى ظل هبوط أربع فرق خلال الموسم الحالى فى ظل ضعف الإمكانيات للفريقين .

كما يلتقى الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف مع ديروط فى لقاء صعب لأصحاب الأرض خاصة أن الفريق لم يفز فى اللقاءين الماضيين ويبحث أبناء نجع حمادى عن خطف الثلاث نقاط للدخول ضمن الأندية المنافسة على الصعود ، بينما يحاول أبناء ديروط تحقيق النتائج الإيجابية بعدما حققوا الفوز فى المباراة الماضية على تليفونات بنى سويف.

وفى إطار مباريات نفس المجموعة يلتقى أسمنت أسيوط وقنا ، وسوهاج مع بترول أسيوط ، والمنيا وطهطا ، ومركز شباب سمسطا مع الفيوم .