شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يقدم الصفقات الجديدة فى مؤتمر صحفى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد نادي المقاولون العرب مؤتمرًا صحفيًا فى الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء لتقديم الصفقات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ويحضر المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة وعماد النحاس المدير الفني لتقديم الصفقات الجديدة والحديث عن خطط النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وضم المقاولون العرب 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى وهم: أحمد شكرى، خالد الحسينى، أحمد كابوريا، محمد حمدى زكى، أحمد داودا، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، احمد عبد العزيز ، باسم على، وأحمد مجدى.

ويستعد المقاولون لمواجهة نادى الزمالك فى أول مباراة بمسابقة الدورى الجديد المقرر انطلاقه يوم السبت المقبل، وكانت أخر مواجهة جمعت الفريقين فى الموسم الماضى قد انتهت بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف.

وكان المقاولون قد حقق فوزاً عريضاً عندما تغلب على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى بتسعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى إياب الدور التمهيدى الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحجز ذئاب الجبل تأشيرة التأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 10/1.

ومن المقرر أن يلتقى المقاولون بالنجم الساحلى التونسى فى دور الـ 32 بالكونفدرالية، على أن تقام مباراة الذهاب فى مصر نهاية ديسمبر الجارى، فيما تقام مباراة العودة فى تونس فى بداية يناير.

من جانبه، علق علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، على قرعة مسابقة الدورى العام، والتى كشفت عن اصطدام ذئاب الجبل بنادى الزمالك فى أول مباراة بالموسم الجديد، وقال عبد الغنى فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، الفرق الصغيرة هى من تخشى مواجهة الأهلى والزمالك، المقاولون صنع اسمه بين الكبار وتلك المواجهات فى بداية الموسم تمنحنا تركيز أكبر وإصرار على تقديم أفضل أداء، لاعبونا رجال وعلى قدر المسئولية.

وأضاف عبد الغنى، تنتظرنا مباريات قوية فى ديسمبر، ولكننا نثق فى لاعبينا، فريق الزمالك محترم ولديه مجموعة مميزة، ولكننا حققنا نتيجة إيجابية أمامه فى الدور الثانى بالموسم الماضى، ونطمح لمواصلة العروض القوية، سواء كان الزمالك أو أى فريق آخر نحترم الجميع.