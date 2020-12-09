شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يستضيف الترسانة على زعامة المجموعة الثانية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فى الثانية والنصف عصر اليوم فعاليات الجولة الثالثة للمجموعتين الأولى والثانية بدورى القسم الثاني ففى المجموعة الثانية يستضيف بتروجت المتصدر برصيد 4 نقاط نظيره الترسانة باستاد بتروسبورت على قمة المجموعة بعد تساوى الفريقين فى عدد النقاط ، ويبحث المديرين الفنيين عن خطف الثلاث نقاط للتقدم خطوة مهمة فى جدول الترتيب والابتعاد عن أقرب المنافسين فى ظل المنافسة الحامية بين أكثر من خمس فرق.

وفى إطار مباريات نفس المجموعة يستضيف المريخ البورسعيدى نظيره السكة الحديد فى مواجهة متكافئة يحاول فيها أبناء بورسعيد العودة للإنتصارات بعد الهزيمة الأسبوع الماضى أمام كوكاكولا، فى الوقت الذى يبحث فيه أبناء السكة عن تحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل الأخير على ملعبه أمام السكة الحديد، كما يستضيف النصر على ملعبه نظيره الزرقا فى مواجهة سهلة نسبيا لأصحاب الأرض الذين نجحوا فى تحقيق فوز كبير الأسبوع الماضى على جمهورية شبين برباعية مقابل هدف ، فى الوقت الذى يستضيف فيه شبين على يتاد جامعة المنوفية فريق القناة فى مواجهة يبحث فيها أبناء شبين عن تحقيق الفوز الأول بعد الخسارة فى اللقاءين الماضيين أمام سرس الليان والنصر ، بينما يسعى تامر مصطفى المدير الفنى للقناة إلى استغلال حالة النشوة لدى اللاعبين بعد الفوز الأخير على الداخلية من أجل تحقيق الفوز فى لقاء اليوم.