شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يخضع لـ"رابيد تيست" استعدادًا لمباراة إنبى فى افتتاح الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع فريق الكرة الأول بنادى أسوان، بقيادة سامى الشيشينى مدرب الفريق، اليوم الأربعاء، لاختبار "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، استعدادًا لمباراة إنبى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى العام فى ثوبها الجديد، حيث يطمح تماسيح النيل إلى تحسين أوضاعهم بالدورى بعد تحقيق حلم البقاء فى الموسم الماضى.

نجحت إدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، فى ضم 25 لاعباً لأبناء الجنوب وذلك بعد التعاقد مع عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود السابق، ومحمد جمال بيبو وجون أفيرى، إسلام صالح، محمود شبانة، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.

وكشفت قرعة الدورى العام لموسم 2020/2021 عن مواجهات قوية لفريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى، ويستهل أبناء الجنوب مشوارهم بالدورى بمواجهة فريق إنبى فى الأسبوع الأول، على أن يلتقى أسوان بنادى الزمالك فى الأسبوع التاسع، والأهلى فى الأسبوع الـ 17 والأخير.

من جانبه، كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن مخاطبة النادى لاتحاد الكرة بخصوص تحديد ملعب أبناء الجنوب فى الموسم الجديد، وقال أمين فى تصريحات خاصة، أن أسوان طلب من اتحاد الكرة، خوض مباريات الموسم الجديد على ملعب بتروسبورت، بدلاً من ملعب السكة الحديد الذى يحتاج إلى الكثير من التجهيزات.