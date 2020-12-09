شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من يوسف أوباما بعد تعافيه من فيروس كورونا.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، عن سعادته بتعافيه من فيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19"، بعد فترة طويلة من الإصابة بالفيروس، غاب بسببها عن نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الأهلى، وطلائع الجيش فى بطولة كأس مصر، حيث قال عبر حسابه على تويتر: "يا رب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.. NECATIVE".





وأعلن الإعلامى خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، عن سلبية مسحة يوسف أوباما لاعب الفريق، بعد إجراء مسحة جديد خلال الساعات القليلة الماضية، وجاءت النتيجة سلبية.

وقال خالد الغندور فى تصريحات عبر قناة الزمالك، إن أوباما سيشارك فى مران الفريق اليوم الأربعاء، مؤكداً أن اللاعب سيكون جاهزاً لمباراة الزمالك أمام المقاولون العرب فى افتتاحية الفريق الأبيض ببطولة الدورى للموسم الجديد .

من ناحية أخرى، حرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران أمس بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وركز باتشيكو على تدريبات الكرة وتطبيق بعض الجمل الفنية خلال المران.

وقام باتشيكو بتكليف معاونيه مدحت عبد الهادى وأليكس كوستا بالإشراف على تنفيذ اللاعبين للبرنامج المحدد فى المران.

وانطلق مران الزمالك أمس بعدة اجتماعات فى مقدمتها اجتماع المدير الفنى البرتغالى جايمى باتشيكو باللاعبين، وكذلك اجتماع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك بالبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق.

وتحدث قاسم مع المدير الفنى حول الاستعدادات للفترة المقبلة ومعرفة أى طلبات له قبل انطلاق مسابقة الدورى العام يوم السبت بمواجهة المقاولون العرب فى إطار سعى جهاز الكرة فى تلبية كل طلبات المدير الفنى وكافة اللاعبين.