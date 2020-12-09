شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: برشام برد سبب المنشطات.. وغلطة مش هتتكرر تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم حسن نجم بيراميدز الحالى، أنه حزين من بعض الإعلاميين من تناول موضوع منشطاته بشكل خاطئ بعيدا تمام عن الحقيقى موجها الشكر إلى إدارة بيراميدز لثقتها في براءته.

قال إبراهيم حسن في مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم سبورت" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كل ما فى الأمر أنى أخذت "برشام للبرد" وكان فيه نسبة منشطات وأخطأت بعدم سؤال الدكتور، والفترة الماضية كانت صعبة جدا بالنسبة لى انتظارا لعقوبات كاف".

وأضاف إبراهيم حسن: "لم أفتعل أى أزمة طوال مسيرتى مع الإسماعيلى والزمالك وبيراميدز، وبشكر إدارة نادى بيراميدز اللى وقفت فى ضهرى بشكل كبير ووكلت محام سويسرى للدفاع عنى ولم يتخلوا عنى والحمد لله العقوبة بقت شهرين لعدم الاستعلام عن الأدوية وغلطة ومش هتتكرر تانى".

وتابع نجم بيراميدز: "حزين من تناول الإعلامى للموضوع والخوض فى أشياء لا تمت للصحة بشىء، وكل الشكر لمجلس إدارة بيراميدز لثقته فى براءتى".

وعن الموسم الحالي قال إبراهيم حسن: "تعاقدات هذا الموسم والمدير الفنى الجديد يضاعف من طموحاتنا، والنجوم الجدد إضافة كبيرة لبيراميدز هذا الموسم وسيكون الأمور مختلفة وسنحقق بطولة بإذن الله"، مؤكدا: "بيراميدز يضم لاعبين دوليين قادرة على حصد البطولات، والدورى هذا الموسم سيشهد منافسة قوية كبيرة بين الفرق".

وقال إبراهيم حسن: حسين الشحات لاعب كبير وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة، وأنصحه بالابتعاد عن السوشيال ميديا شويه والتركيز في الملعب فقط".