شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يكشف موقفه من رحيل رمضان صبحى وانضمام زيزو للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين الشحات نجم النادى الأهلى، أنه حزن لرحيل رمضان صبحى من الأهلى إلى نادى بيراميدز، مضيفا: معنديش مشكلة في تعاقد الأهلى مع أحمد سيد زيزو، وقال حسين الشحات خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم سبورت" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "زيزو لاعب كبير وأهلا وسهلا به في الأهلى لو كانت هناك رغبة في التعاقد معه، وكنت هكون أول لاعب يستقبله إذا الأهلى تعاقد معه وهو إضافة لأى فريق".

وأضاف الشحات: "كنت أحب جدا اللعب مع رمضان صبحى وحزنت لرحيله عن الأهلى وربنا يوفقه ونكسبهم برضو، ومكنتش مصدق أنه ساب الأهلى لأن لاعب كبير وكان بيخلص مباريات كتير بقدراته".

وتابع الشحات: "جماهير الأهلى يتحدثون عن انخفاض المستوى ولكن اللاعبين مجهدة جدا وهناك مباريات محتاج فيه المكسب أهم من الأداء زى مباراة الزمالك، والهدف المبكرة هو من تسبب في تراجع المستوى للخوف على المباراة".

وأوضح الشحات: "فايلر كان عامل حالة كبيرة مع الأهلى ولكن بعد عودة المباريات بعد كورونا اختلف الدنيا ومكانش مهتم والتمرين اختلف وكنت مصاب والفرقة كانت بعيدة عن مستواها، وموسيمانى أعاد الثقة لكل اللاعبين منذ أول يوم ووضع حوافز جديدة وقال أنا جاى علشان التتويج بدورى أبطال أفريقيا وانتوا هتسعدونى".

وتابع الشحات: مشكلة كهربا كانت لحظة "شيطان" وبتحصل مع معظم اللاعبين، وكهربا إنسان هادى جدا ولكن الضغوط كانت كبيرة عليه".

وأضاف: سيد عبد الحفيظ مش بيرحم فى الخصومات وهو أخ كبير لجميع اللاعبين، وموسيمانى مازحنى عقب مباراة الوداد المغربى، وقالى "سأقتلك لو أضعت فرصة الهدف".