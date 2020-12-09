شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: بعد هدف شيكابالا فى الأهلى قولت "يا ابن اللعيبة" عشرين مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أحمد زيزو لاعب الزمالك، بصفقة التونسي حمزة المثلوثي المنضم حديثاً لصفوف الفريق الأبيض، مؤكداً أن اللاعب التونسي يمتلك امكانيات مميزة، مشيرا أن المغربي حميد أحداد العائد للفريق بعد انتهاء إعارته، وسيكون هو هداف الزمالك في الموسم المقبل.

قال أحمد زيزو لاعب الزمالك فى تصريحات تليفزيونية،:"كنت أرى تسديدتى أمام الأهلى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا هدفا وكنت استعد للاحتفال ولكنها ارتطمت بالقائم واجهنا سوء حظ كبير"، مضيفاً: "عملنا اللى علينا فى البطولة وباتشيكو مدرب محترم وعندنا لجنة كورة هنكمل حلمنا وطلعونا من جو النهائي علشان نركز فى اللى جاي ومتخافوش على الفرقة".

وأضاف زيزو: "عندما سجَّل شيكابالا هدفه في الأهلي فى نهائي أفريقيا قعدت أقول "يا ابن اللاعيبة" حوالي 20 مرة"، مؤكداً أن خروج شيكابالا أثَّر علي انسجام العناصر الهجومية للزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا".

وتابع زيزو: "ايه المركز اللى عندنا اللى ناقص علشان الجمهور، أنا مش شايف عندنا نقص كبير قوي كده، إحنا أقل مركز فى 3 لاعيبه".