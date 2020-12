شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يعرب عن سعادته للعودة إلى تدريبات الأهلى بعد تعافيه من كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم المالى أليو ديانج، لاعب الوسط بالنادى الأهلى، عن عودته للتدريبات مرة أخرى بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابته بفيروس كورونا "كوفيد - 19" الذى تعافى منه مؤخرا، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، صورتين له من التدريبات الجماعية لفريق القلعة الحمراء، أتبعها بتعليق: " That feeling to be back where I belong #YallaYaAhly".



ديانج

وانتظم المالى آليو ديانج، لاعب وسط الأهلى، فى مران الفريق، أمس الثلاثاء، بعدما تعافى من فيروس "كورونا" الذى حرمه من تدريبات ومباريات الأهلى الماضية، قبل أن يُعلن مسئولو القلعة الحمراء تعافى اللاعب من الفيروس وجاهزيته للمشاركة فى التدريبات والمباريات.





وغاب ديانج عن نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الزمالك الجمعة قبل الماضى، التى فاز فيها الأهلى بهدفين لهدف، كما غاب اللاعب المالى عن مباراة الاتحاد بنصف نهائى كأس مصر التى فاز فيها الأهلى بهدفين مقابل هدف، ثم غاب عن نهائى الكأس أمام طلائع الجيش.





وعاد فريق الأهلى لاستئناف تدريباته، أمس الثلاثاء، بعد حصول الفريق على إجازة لمدة 48 ساعة، استعدادًا لانطلاق بطولة الدورى العام بعد التتويج ببطولة كأس مصر السبت الماضى على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الرجيحية، وكذلك مواجهة نهضة فريق بركان المغربى المقرر اقامتها يوم 18 ديسمبر الجارى حسب التقارير الصادرة مؤخرًا والتى تأتى لتحديد الفائز بلقب السوبر الأفريقى عقب حسم الأهلى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وفوز نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الأفريقية.