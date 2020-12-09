شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: أزمتى مع مصطفى محمد انتهت تماما.. وهدف شيكابالا عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين الشحات نجم النادى الأهلى، أن نهائي أفريقيا أمام الزمالك كانت مباراة للنسيان بالنسبة لى، وأزمتى مع مصطفى محمد انتهت تماما، وقال حسين الشحات خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم سبورت" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "نهائي أفريقيا أمام الزمالك كانت مباراة للنسيان بالنسبة لى، وفرصة الزمالك الضائعة لم أكن أتوقع أن يمرر على معلول الكرة وتوقعت أنه سيسجل منها على طريقة صن داونز، وتفاجئت بالتمريرة وحطيت الكرة في أبعد مكان لكى لا يستطيع أبو جبل ومحمود علاء إخراجها ولكن القائم منعنى من التسجيل".

وأضاف الشحات: "أزمتى مع مصطفى محمد انتهت بالتصالح وكانت فقط سوء تفاهم ولاعبى الزمالك الكبار شيكابالا وجنش تدخلوا وحلوا الأزمة، ومصطفى أخويا الصغير وهو لاعب كبير جدا، وأحب شيكابالا كثيرا وهو لاعب كبير وسعيد بعودته لمستواه وهدفه في نهائي أفريقيا عالمى، وجنش من الشخصيات "الجدعة" جدا جدا".

وتابع الشحات: "حتى الآن غير راضى عن مستواى مع الأهلى وأسعى لاستعادة مستواى، ومن الموسم المقبل أوعد الجماهير أن ترى حسين غير هذا الموسم، وأفشة طالبنى بالطمع في الهجمات وكان هو من دفع الثمن في هدف الوداد".