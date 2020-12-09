شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الرياضية تمهل الزمالك وكهربا 48 ساعة لتقديم مذكرات الطعن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمهلت المحكمة الرياضية الدولية، الزمالك ومحمود كهربا جناح الفريق السابق والأهلى الحالى إلى جانب أفيش البرتغالى، 48 ساعة، لتقديم مذكرات الطعن فى القضية القائمة بين الأطراف الثلاثة والتى حكم فيها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لصالح الزمالك بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليونًا و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة، وبذلك سيكون يوم 10 ديسمبر الموعد النهائى لتقديم الطعون فى تلك القضية من جانب الأطراف الثلاثة ويتابع القضية جانب الزمالك، أحمد إبراهيم إدارى شئون اللاعبين مع المحامى الإيطالى سلفاتورى تشيفالى.

وانضم محمود عبد المنعم كهربا لصفوف نادى الزمالك، فى 2 أغسطس 2015، ليبدأ رحلة مع القلعة البيضاء انتهت بالانتقال للأهلى، وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئى الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلى عام 2011، وعقب الرحيل عن ناشئى الأهلى، انضم كهربا إلى صفوف فريق إنبى، ولعب معهم 35 مباراة خلال الفترة ما بين 2011 و2013، وموسم 2014 /2015، فى الدورى وكأس مصر أحرز فيها 8 أهداف وصنع هدفين.

خلال فترة مشاركته مع إنبى، خاض فترة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة مع نادى لوزيرن السويسرى، من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، وشارك فى 19 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وفى يوليو 2014، خاض كهربا فترة إعارة أخرى فى الدورى السويسرى ولكن هذه المرة مع نادى جراسهوبرز، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2014، ولعب 17 مباراة وأحرز هدفين وصنع مثلهما.

وفى 2 أغسطس من عام 2015، انضم كهربا إلى صفوف نادى الزمالك حيث شارك مع الأبيض فى 68 مباراة أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 19 هدفا، خلال ولايتين فى القلعة البيضاء، تخللهما تجربة احتراف على سبيل الإعارة فى اتحاد جدة السعودى لمدة موسمين من أغسطس 2016 حتى مايو 2018، شارك خلالهم مع الفريق السعودى فى 53 مباراة وأحرز 24 هدفا وصنع 9 غيرها.

ودخل كهربا فى أزمة كبيرة مع نادى الزمالك فى نهاية الموسم الماضى، قبل مواجهة الأهلى فى الدور الأول التى أقيمت فى شهر مارس الماضى، بسبب تجديد تعاقده والمقابل المادى، وهو ما جعل اللاعب يفسخ عقده مستندًا على عدم قانونية توثيق العقد واستخراج بطاقة مؤقتة لحين الفصل فى الشكوى.

وتوج كهربا بلقب بطولة الدورى المصرى الممتاز مع الزمالك موسم 2014-2015، كما حصل مع الفريق على بطولة كأس مصر "مرتين" موسمى 2014-2015 و2015-2016، كما توج مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية الموسم الماضى للمرة الأولى فى تاريخ النادى.