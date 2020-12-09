شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك تعلن سلبية مسحة أوباما.. واللاعب يشارك فى مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، عن سلبية مسحة يوسف أوباما لاعب الفريق، بعد إجراء مسحة جديد خلال الساعات القليلة الماضية، وجاءت النتيجة سلبية .

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك، إن أوباما سيشارك في مران الفريق اليوم الأربعاء، مؤكداً أن اللاعب سيكون جاهزاً لمباراة الزمالك أمام المقاولون العرب في افتتاحية الفريق الأبيض ببطولة الدوري للموسم الجديد .

من ناحية أخرى، حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران أمس بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وركز باتشيكو على تدريبات الكرة وتطبيق بعض الجمل الفنية خلال المران.

وقام باتشيكو بتكليف معاونيه مدحت عبد الهادي واليكس كوستا بالإشراف على تنفيذ اللاعبين للبرنامج المحدد في المران.

وانطلق مران الزمالك أمس بعدة اجتماعات في مقدمتها اجتماع المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو باللاعبين، وكذلك اجتماع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك بالبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

وتحدث قاسم مع المدير الفني حول الاستعدادات للفترة المقبلة ومعرفة أي طلبات له قبل انطلاق مسابقة الدوري العام يوم السبت بمواجهة المقاولون العرب في إطار سعي جهاز الكرة في تلبية كل طلبات المدير الفني وكافة اللاعبين.