شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 8 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها عودة وليد سليمان وأليو ديانج للتدريبات بعد تعافيهما من فيروس كورونا، بالإضافة لتعافى أحمد رمضان بيكهام من الفيروس نفسه .

أظهرت المسحة الطبية التى أجراها أحمد رمضان بيكهام مدافع الأهلى الجديد سلبيتها وذلك بعد خضوع اللاعب لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة خلال الأيام الماضية.

كان أحمد رمضان أصابته عين الحسود وأصيب بفيروس كورونا عقب توقيعه على عقود انتقاله من وادى دجلة إلى الأهلى مباشرة.

عماد متعب يقفز بالمظلة من طائرة..وبناته يشجعن بحرارة.. فيديو وصور شارك نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، ومحلل كرة القدم، عماد متعب، متابعيه وعشاقه عبر حسابه على "انستجرام"، فيديوهات وصور، أثناء تنفيذه قفزة بالمظلة، في احدى المدى الساحلية، حيث وثق عماد متعب الـ "سكاى دايفنج"، منذ اللحظة التي تواجد فيها على الأرض، مرور بالقفزة، وعودته للأرض مرة أخرى، ونشر عماد متعب أيضا مجموعة من الفيديوهات والصور لإبنيته وهما يتابعان والدهما أثناء قفزته. جلسات الجيمانزيوم لطاهر محمد طاهر ومروان محسن فى الأهلى أكتفى طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى ، بأداء جلسة في الجيم، على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم، الثلاثاء على ملعب التتش. وكان طاهر قد تعرض لإصابة في الرأس استلزمت إجراء خياطة ٣ غرز، خلال مشاركته أمام طلائع الجيش في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر. كما خاض مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لـ«جلسة جيم» على هامش مران الفريق وفقا للبرنامج الفني الذي يقوم بتنفيذه مع بعض اللاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي؛ بسبب ضغط المباريات. وليد سليمان وديانج وريان يشاركون بمران الأهلى بعد الشفاء من كورونا شارك وليد سليمان، وأليو ديانج، وأحمد ياسر ريان، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش. وشارك الثلاثى فى المران الجماعى بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا، وخضوعهم لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة. يتواصل غياب النيجيري جونيور أجايى لاعب الأهلي عن الفريق، حيث تأكد غياب اللاعب عن الأحمر في مباراة المقاصة الأحد المقبل في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز ليواصل اللاعب غيابه عن الفريق للمباراة الثالثة على التوالي بسبب عدم تعافيه من الإصابة التى لحقت به في مباراة الزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي بنهائي دوري أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف والتتويج بالنجمة التاسعة في تاريخه.

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